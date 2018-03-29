إطلاق مبادرة البنك الأهلي و«سيدتي» لدعم رائدات الأعمال السعوديات

أعلنت مجلة "سيدتي" والبنك الأهلي إطلاق مشروعٍ جديد يسهم في تعزيز دخول المرأة السعودية سوق العمل، خاصة في مجال المال والأعمال، حيث تم توقيع اتفاقية "جائزة أهالينا وسيدتي" لتكون أول جائزة في الصحافة العربية تطلقها شراكة بين بنك ومجلة لدعم سيدات الأعمال ممن يملكن أفكارا متميزة لمشاريع تفيد الاقتصاد الوطني، لو توافر التمويل اللازم لإطلاقها.

تأتي المبادرة التي تم التوقيع على اتفاقية خاصة بها الإثنين 26 آذار (مارس) 2018 ضمن برنامج غني يعزز ثقة الشابة السعودية بريادة الأعمال ويفتح لها فرص تحويل حلمها إلى واقع ضمن الحركة الاقتصادية التي ترتفع وتيرتها حاليا في السعودية، وتمكين المرأة فيها بما يتماشى مع "رؤية 2030" التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.وفي مقر البنك الأهلي في مدينة جدة وقع كل من بسمة بنت عبدالعزيز الجوهري نائب أول الرئيس ـــ رئيس دائرة المسؤولية المجتمعية ومحمد الحارثي رئيس تحرير مجلتي "سيدتي" و"الرجل"، بحضور فيصل عمر السقاف نائب أول الرئيس التنفيذي، رئيس مجموعة الاستراتيجية وتطوير الأعمال، على مشروع المبادرة، وأبدى كل من الطرفين سعادته بهذه المبادرة التي من شأنها دعم بنات الوطن.



جائزة «أهالينا» و«سيدتي»

يتضمن المشروع الذي يطلق تحت اسم "جائزة أهالينا وسيدتي" منح فرصة العمر من خلال تمويل مشاريع لسيدات أعمال شابات يبحثن عن فرص حقيقية وواقعية لتنفيذ مشاريعهن التي تحقق لهن أملا ينتظرنه ربما منذ سنوات.







وهو ما اتفق عليه الطرفان نتيجة دراسات معمقة قام بها كل من البنك الأهلي وفريق البحث في مجلة "سيدتي" للتوصل إلى هدف عملي يسهم في إسراع مخطط تعزيز وتمكين المرأة السعودية في سوق العمل، وهي السوق التي شهدت في السنوات الأخيرة حراكا لافتا سواء في إلغاء الوكيل الشرعي للمرأة، ما أخذ يعزز من وجودها كشريك في التنمية الوطنية، أو في تمكينها في مجال الخدمات والمناصب الرفيعة التي بدأت تتبوأها. وصرح محمد فهد الحارثي رئيس تحرير مجلة "سيدتي" و"الرجل" بأن هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه في الصحافة العربية، حيث يأتي برنامج التأهيل والتدريب ليسهم ليس فقط في تحقيق آمال شابات طموحات في مجال الأعمال والاقتصاد النسائي، بل أيضا ليكون نموذجا رائدا في ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال لدى الشابات السعوديات ورمزا لدور الصحافة التي تسهم بشكل عملي من خلال شراكات مع مؤسسات قوية وراسخة في إعلام الاقتصاد كالبنك الأهلي، لدعم تمكين المرأة السعودية ودفعها إلى المراكز الأولى في مسيرة خطة التنمية. وأعلن الحارثي أن جائزة "أهالينا وسيدتي" ستمول عدة مشاريع لشابات الأعمال الطموحات تراوح بين مشاريع ضخمة ومتوسطة وصغيرة، حيث تم تخصيص أكثر من 300 ألف ريال سعودي لجائزة التمويل، إضافة إلى مشاريع موازية وهي لتطوير القدرات والدعم عبر دورات واستشارات من مختصين ودعم لوجستي وإعلامي، وهذه في حد ذاتها تكلف مئات الآلاف من الريالات، ما يصل إلى ما يقارب مليون ريال مخصصة تحت مظلة هذه الجائزة الفريدة من نوعها.

كما علقت بسمة على المبادرة قائلة "تتلاقى في هذه المبادرة الأهداف الاستراتيجية بين البنك الأهلي ومجلة "سيدتي" حول الاهتمام بريادة الأعمال وتمكين المرأة وقيامها بمشاريعها الخاصة".

وحول سؤاله عن دور "سيدتي" في المشاريع الاقتصادية التي تهم المرأة أجاب الحارثي، أن "سيدتي" كمجلة وموقع لا يتوقف دورها عند الاهتمام بالمرأة بمعزل عن مجتمعها، فهي منذ سنوات انتقلت من موقع المواكب إلى موقع المحفز والداعم لتصل اليوم إلى موقع المساهم الفعلي من خلال مواقعها ومنصاتها على شبكة التواصل الاجتماعي، وصولا إلى جائزة التأهيل والتمويل بالشراكة مع البنك الأهلي".

إلى ذلك أعلن فريق المشروع أن مبادرة جائزة "أهالينا" ومجلة "سيدتي" لرائدات الأعمال السعوديات ستنطلق في الأسبوع الأول من نيسان (أبريل) المقبل، على جميع مواقع "سيدتي" ومطبوعاتها ومنصاتها للتواصل الاجتماعي، ومنها كيفية المشاركة وطلب الدعم أو فرص التدريب، وأيضا شروط تقديم مشروع في مسابقة الفوز بالجائزة التي تضم لجانا مختلفة من أمهر الاختصاصيين في مجال الاقتصاد والمشاريع الصغيرة وسوق العمل.

وأشارت الدراسات إلى أن سوق العمل السعودية تضم نسبة 15 في المائة من النساء في خريطة القوى العاملة، كما أن 20 في المائة من أموال صناديق الاستثمار السعودية المشتركة تملكها نساء.

يذكر أن برنامج "أهالينا" تم إنشاؤه عام 2004 من قبل إدارة البنك الأهلي، وهو ذو إدارة مستقلة خاصة بخدمة المجتمع أوكل إليها مهمة تصميم وتنفيذ عدد من البرامج المتخصصة في خدمة المجتمع، باعتبار أن البنك الأهلي هو أول بنك وطني في السعودية وله سبق الريادة في مجالات عدة، حيث يدعم البرنامج فئات مختلفة من المجتمع، وذلك بتوفير الفرص التعليمية والتدريبية للمستفيدين والمستفيدات، ودعمهم لبناء مستقبل أكثر إشراقا وأمانا.