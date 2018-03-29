مصرف الراجحي يدعم ترميم 10 منازل وتأثيث 20 منزلا للأيتام

أنهى مصرف الراجحي بالتنسيق مع جمعية بناء لرعاية الأيتام في المنطقة الشرقية ترميم عشرة منازل وإعادة تأثيث 20 منزلا كإحدى مبادرات المسؤولية الاجتماعية للمصرف لمصلحة الأيتام التابعين للجمعية الذين لا تسمح لهم ظروفهم بالقيام بهذه الأعمال.
وقد أسهم متطوعون ومتطوعات من المصرف في فعاليات تسليم المفاتيح للأيتام بعد الانتهاء من أعمال الترميم بحضور عبد الله الخالدي عضو مجلس الشورى مدير عام الجمعية، حيث أبدى المستفيدون سعادتهم الغامرة بهذه المبادرة من المصرف التي تعزز العلاقة بين جميع شرائح المجتمع وترسخ مبدأ التكافل الاجتماعي الذي يحثنا عليه ديننا الإسلامي الحنيف.
وبهذه المناسبة قدم مدير عام الجمعية عبد الله الخالدي ـــ الشكر والتقدير لمصرف الراجحي والمتطوعين والمتطوعات على هذه المبادرة التي خففت معاناة كثير من المحتاجين من أصحاب هذه المنازل وتمنى من المصرف وموظفيه أن يستمر العطاء لخدمة هذه الشريحة المهمة على قلوبنا جميعا التي أوصانا المصطفى على دعمها والعناية بها في كثير من المواضع متى ما سنحت الفرصة لذلك.
وقد أبدى المتطوعون والمتطوعات من المصرف سعادتهم الغامرة بتنفيذ هذا العمل الإنساني النبيل وقاموا بدورهم بنقل مشاهداتهم للفرحة الكبيرة التي وجدوها في أنفسهم وهم يقومون بدورهم الوطني والاجتماعي مبدين استعدادهم في كل وقت لدعم هذه البرامج.
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