الطاقة الشمسية .. مبادرات تاريخية

التخطيط الاستراتيجي المتميز دائما ما يظهر على شكل ثبات في المضمون مهما كانت الحركة دائمة تقدمية، فـ "رؤية المملكة 2030" وضعت الشراكات العالمية هدفا استراتيجيا للتنمية، ثم بدأت بعدها الأعمال التنفيذية من أجل تحقيق ذلك برحلات حول العالم من اليابان في أقصى الشرق إلى الولايات المتحدة في أقصى الغرب، ووحدة المضمون الاستراتيجي الناجح تجعل من الاتفاقيات التي توقع في هذه الأطراف من العالم ترسم شكل الاقتصاد السعودي بكل وضوح، ففي عام 2016 تم توقيع مذكرات الشراكة الاستراتيجية في اليابان مع مجموعة "سوفت بنك" اليابانية، لتأسيس صندوق استثماري جديد تحت اسم "صندوق رؤية سوفت بنك"، يهدف إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع التقني على مستوى العالم. وأن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية سيكون أكبر مشارك فيه، مع استثمارات قد تبلغ 45 مليار دولار أمريكي على مدار السنوات الخمس المقبلة. وفي وقت لاحق أعلنت "سوفت بنك" أنها جمعت أكثر من 93 مليار دولار لصندوق الرؤية. واليوم وفي عام 2018 وفي غرب الأرض في مدينة نيويورك تأتي اتفاقية صندوق الاستثمارات العامة مع صندوق رؤية سوفت بنك لإنشاء "خطة الطاقة الشمسية 2030" التي تعد الأكبر في العالم في مجال الطاقة الشمسية، وسيتم بموجبها تأسيس شركة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية لتصنيع وتطوير الألواح الشمسية في السعودية لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة ما بين 150 و200 جيجاواط بحلول 2030.

فالسعودية بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تدرك اليوم ما عليها القيام به فعلا، سواء كانت في الغرب أو في الشرق هناك وحدة قرار واضحة في العمل، وإذا تأملت وجدت أن المملكة التي قررت في عام 2016 أنها ستضخ مليارات الدولارات في "رؤية سوفت بنك" كانت تخطط منذ ذلك الحين أن هذه المليارات ستصب في مشاريع استراتيجية عملاقة في المملكة، وأن الهدف الأساس من اتفاقيات الشرق هو تأسيس الشراكات الكبرى في الغرب، وأن المحصلة النهائية هي مشاريع ضخمة وعملاقة في المملكة تسخر كل التقنية المعروفة اليوم من أجل تطوير وتنمية واقعنا الراهن.

لكن مسألة وحدة التخطيط والهدف وتنوع الاستراتيجيات التنفيذية لم تقف عند الربط المحكم بين اتفافيات الاستثمار واتفاقيات المشاريع، حيث يعزز بعضها بعضا، بل تجاوز ذلك إلى أن إطلاق المبادرات في الوطن يجب أن يكون ضمن المنظومة نفسها، فبعد أن أطلق ولي العهد مبادرة مشروع نيوم تأتي اتفاقيات المشاريع والشراكة في الولايات المتحدة من أجل إطلاق العمل التنفيذي الأضخم في العالم وفي مدينة سيرى العالم عجائبها من الفضاء، فمشروع نيوم حلم الكرة الأرضية كلها.

فاتفاقية "خطة الطاقة الشمسية 2030" تشير إلى التزام الطرفين بإنتاج الألواح الشمسية بقدرة تقدر بـ 200 جيجاواط في السعودية وتوزيعها عالميا، وذلك أن سلاسل الإمداد للمواد الخام مثل النحاس والسليكا والأسلاك المعدنية كلها متاحة في السعودية، وكذلك الشركات المنتجة لهذه المواد والمعروفة عالميا بجودتها في إنتاج هذه المواد موجودة في المملكة. كل هذا بخلاف مساهمة المشروع فيما يقدر بـ100 ألف وظيفة في السعودية وزيادة الناتج المحلي بـ 12 مليار دولار أمريكي. وكل هذه الإيجابيات تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني الذي يشهد نموا وتطورا يوما بعد يوم.