أغلق مؤشر سوق مسقط اليوم عند مستوى (04ر4774) نقطة مرتفعًا بـ 75ر14 نقطة وبنسبة 31ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 29ر4759 نقطة.
وبلغت قيمة التداول (5) ملايين و105 آلاف و226 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 0ر32 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (3) ملايين و(868) ألفًا و(820) ريالًا عمانيًا.
وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 248ر1 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 09 ر18 مليار ريال عماني.
مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا
أغلق مؤشر سوق مسقط اليوم عند مستوى (04ر4774) نقطة مرتفعًا بـ 75ر14 نقطة وبنسبة 31ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 29ر4759 نقطة.
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