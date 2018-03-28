مؤشرا البحرين العام والاسلامي يقفلان على انخفاض

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,315.13 بانخفاض قدره 12.21 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 989.45 بانخفاض قدره 26.61 نقطة عن معدل اقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونا و542 ألفا و276 سهما بقيمة إجمالية قدرها 396 ألفا و913 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 52 صفقة.

كما بلغت كمية الصكوك الإسلامية المتداولة لهذا اليوم 509 آلاف و750 صكا بقيمة إجمالية قدرها 504 آلاف و704 دنانير تم تنفيذها من خلال 3 صفقات، أي ما نسبته 55.98% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.