مؤشر بورصة مصر الرئيسي يغلق على ارتفاع نسبته 0.20%

سجلت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات شراء من قبل الصناديق والمؤسسات المالية الأجنبية قابلتها عمليات بيع من قبل نظيرتها المصرية والعربية.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 20ر0% مسجلاً 51ر17305 نقطة، فيما انخفض "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بما نسبته 72ر0% ليصل إلى 48ر863 نقطة، أما مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا فتراجع بنسبة 75ر0% منهيًا التعاملات عند مستوى 80ر2220 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 7ر1 مليار جنيه ليصل إلى 07ر968 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت 808ر2 مليار جنيه.

