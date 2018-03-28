"لاودا موشن" تسعى إلى منافسة شركات الطيران الاقتصادية الأوروبية

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "ريان آير" مايكل أوليري اليوم الأربعاء في فيينا أن شركة الطيران النمساوية الجديدة "لاودا موشن" تسعى إلى احتلال مكانة بارزة بين شركات الطيران منخفضة التكاليف في أوروبا.

وتمتلك شركة ريان آير منخفضة التكاليف الأيرلندية 24.9 بالمئة من لودا موشن، وتخطط لزيادة حصتها إلى 75 قريبا.

وقال أوليري في مؤتمر صحفي إن أسطول لودا موشن يجب أن يتضاعف إلى 40 طائرة خلال عامين أو ثلاثة.

يشار إلى أن لاودا موشن، ومقرها فيينا، هي خليفة نيكي الشركة التابعة لشركة "آير برلين" الألمانية المتعثرة.

تنظم شركة لاودا موشن رحلات من سبعة مطارات ألمانية، وكذلك من فيينا وزيوريخ، إلى مقاصد سياحية في جنوب أوروبا.

ويتوقع أوليري أن تحقق شركة الطيران الجديدة خسائر في أول عامين لها، وقال:"نأمل أن نجني أرباحا في العام الثالث".

ونفى بطل سباقات السيارات "فورمولا1" السابق نيكي لاودا الذي يرأس لاودا موشن بشدة المزاعم التي تقول إنه لم يكن سوى واجهة لآخرين، عندما اشترى نيكي.

أسس لاودا 68 عاما في عام 2003 شركة نيكي، وبعد بيعها لمجموعة آير برلين في عام 2011، اشتراها مجددا في يناير وغير اسمها إلى لاودا موشن.