ارتفاع ارباح "إعادة للتأمين" 110% عند 38 مليون ريال خلال 2017

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني النتائج المالية لعام 2017 حيث سجلت صافي ربح قدره 38 مليون ريال مقارنة بـ 18 مليون ريال لعام 2016 بارتفاع يبلغ 110%.



وأرجعت الشركة سبب الإرتفاع في صافى الأرباح خلال السنة الحالية للعام 2017 مقارنة بالسنة السابقة 2016 بشكل رئيسى إلى الإنخفاض فى صافى المطالبات المتحملة بنسبة 54% مما كان له أثر فى نتائج الإكتتاب . إضافة الى الإرتفاع فى صافى أرباح إستثمارات حملة الوثائق بنسبة 28% وكذلك إلى الإرتفاع فى صافى أرباح إستثمارات أموال المساهمين بنسبة 133% مقارنة بالسنة السابقة 2016.



وبلغ إجمالى الدخل الشامل خلال السنة الحالية 36,926,305 ريال بإرتفاع بلغ 100% مقارنة بإجمالى دخل شامل بلغ 18,463,824 ريال خلال السنة السابقة. كما بلغت ربحية السهم الأساسية والمخفضة للسنة الحالية 0.39 ريال سعودي مقابل ربحية وقدرها 0.19 ريال سعودي للسنة السابقة، هذا وقد تم احتساب ربحية السهم بناءً على الربح قبل الزكاة والضريبة.