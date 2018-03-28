تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من 2017

تباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي بوتيرة أقل من المتوقعة في السابق خلال الربع الأخير من العام الماضي حيث طغى تأثير أكبر زيادة في إنفاق المستهلكين في ثلاثة أعوام جزئيا على التراجع الناتج عن زيادة الواردات.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء في تقييم الناتج المحلي الإجمالي الثالث للشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2017 إن الناتج المحلي الإجمالي زاد 2.9 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع 2.5 بالمئة في قراءة سابقة. ويمثل هذا تراجعا طفيفا عن وتيرة نمو قوية بلغت 3.2 بالمئة في الربع الثالث.

ويعكس التعديل الصعودي لمعدل النمو في الربع الأخير أيضا انخفاض المخزونات بوتيرة أقل من المتوقعة من قبل أيضا. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الاتجاه الصعودي إلى 2.7 بالمئة.

ونما الاقتصاد بنسبة 2.3 بالمئة في 2017 ارتفاعا من 1.5 بالمئة في 2016. وما زالت تقديرات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول أقل من اثنين بالمئة. لكن محللين يعتقدون أن الاقتصاد سيحقق الهدف الذي حددته إدارة الرئيس دونالد ترمب بمعدل نمو ثلاثة بالمئة في العام الحالي بدعم من تخفيضات بقيمة 1.5 تريليون دولار في ضريبة الدخل وزيادة متوقعة في الإنفاق الحكومي.