الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جديدة على إيران

قال دبلوماسيون إن سفراء الاتحاد الأوروبي ناقشوا اليوم الأربعاء احتمال فرض عقوبات جديدة على إيران بعد مقترح من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وقد يقررون فرض هذه العقوبات خلال اجتماع وزراء الخارجية الشهر المقبل.

وقال دبلوماسي في إشارة إلى اجتماع وزراء خارجية التكتل المقبل في لوكسمبورج يوم 16 أبريل "الفكرة هي أن يكون لدينا قرار نهائي بشأن عقوبات إيران بحلول موعد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في أبريل أو خلاله".

ووفقا لوثيقة سرية أطلعت عليها رويترز فقد اقترحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عقوبات جديدة من التكتل على إيران بسبب صواريخها الباليستية ودورها في الحرب في سوريا في مسعى لإقناع واشنطن بألا تنسحب من الاتفاق النووي الذي أبرم مع طهران عام 2015.