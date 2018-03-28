أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الأربعاء استقرار ثقة المستهلكين في ألمانيا خلال آذار/مارس الحالي، حيث سجل تراجعا طفيفا مقارنة بالشهر الماضي.

سجل مؤشر ثقة المستهلكين لمؤسسة "جي.إف.كيه" للدراسات التسويقية خلال الشهر الحالي 8ر10 نقطة في حين كانت التوقعات تشير إلى 9ر10 نقطة مقابل 11 نقطة خلال شباط/فبراير الماضي.

وأشارت المؤسسة في تقريرها إلى أن التوقعات بالنسبة للنمو المحلي خلال العام الحالي مازالت إيجابية.

كما استقر المؤشر الفرعي للتوقعات الاقتصادية مسجلا 9ر45 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 6ر45 نقطة خلال شباط/فبراير الماضي و4ر54 نقطة خلال كانون ثان/يناير الماضي. في الوقت نفسه فإن مستوى المؤشر خلال شباط/فبراير الماضي وآذار/مارس الحالي أعلى منه في مثل هذا التوقيت من العام الماضي.

وأشارت مؤسسة "جي.إف.كيه" إلى أن الاقتصاد الألماني يتحرك حاليا بصورة جيدة وبكامل قوة دفعه وهو ما يراه المستهلكون أيضا حيث يفترضون أن الوضع سيظل كذلك خلال الشهور المقبلة.

وأضافت أن فترة الاضطراب السياسي في أعقاب الانتخابات الألمانية خلال الشهور الستة الماضية لم يكن لها تأثير كبير على مزاج المستهلكين.

وارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الدخل من 8ر53 نقطة خلال شباط/فبراير الماضي إلى 9ر54 نقطة خلال آذار/مارس الحالي. كما ارتفع مؤشر الاستعداد للشراء إلى 1ر59 نقطة مقابل 3ر56 نقطة خلال الفترة نفسها.

يذكر أن مؤشر "جي.أف.كيه" لثقة المستهلكين يعتمد على استطلاع رأي حوالي 2000 مستهلك في ألمانيا.