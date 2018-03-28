واشنطن تعتبر اتفاقها التجاري الجديد مع كوريا الجنوبية "تاريخيا"

عبرت واشنطن عن ارتياحها الثلاثاء لاعادة التفاوض حول اتفاق التبادل الحر مع كوريا الجنوبية، معتبرة انها "لحظة تاريخية" في السياسة التجارية للولايات المتحدة.

وقال مسؤولون كبار في البيت الابيض ان "الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية توصلتا الى اتفاق مبدئي" حول اتفاقية جديدة بعد "مفاوضات مكثفة"، مؤكدين بذلك نبأ اعلنه وزير التجارة الكوري الجنوبي كيم هيون شونغ.

واضافوا "عندما سيتم انجازه، سيكون اول اتفاقية يتم اعادة التفاوض حولها بنجاح".

وكانت سيول ذكرت الاثنين ان وضع اللمسات الاخيرة على الاتفاقية سيتم "قريبا".

ويعتمد الاقتصاد الكوري الجنوبي بشدة على التجارة الخارجية والولايات المتحدة هي ثاني شريك تجاري لسيول.

لكن الرئيس الاميركي دونالد ترمب يندد منذ انتخابه بالاتفاق معتبرا انه سيء ويضر بالوظائف وانه غير متوازن لصالح كوريا الجنوبية.