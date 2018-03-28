سبكيم تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

دعا مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الواحد والعشرون والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأحد 15/07/1439هـ الموافق 01/04/2018م في مدينة الرياض ،فندق الفور سيزونز- قاعة لندن رابط موقع الاجتماع https://goo.gl/maps/3PH9Yth7Ecu للنظر في جدول الأعمال التالي: 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2017م. 2- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. 3- التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في 31/12/2017م. 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنصرم 2017م. 5- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2017م بواقع (0.50) ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل (5%) من القيمة الإسمية للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره (183.333.333) ريال سعودي. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 15/04/2018م. 6- التصويت على صرف مبلغ (3,851,000) ثلاثة ملايين وثمانمائة وواحد وخمسون ألف ريـال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017م. 7- التصويت على تعيين مراجع - مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م والربع الاول من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه. ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي: -ويحق حضور الجمعية العامة للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. وللمساهم أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو من موظفي الشركة وذلك لتمثيله في الاجتماع والتصويت على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ويصدق التوكيل من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها، احدى البنوك المرخصة أو الاشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، كتابة العدل أو الاشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق ، على أن ترسل نسخه من التوكيل الى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على الأقل عنوان الشركة الموضح أدناه. (مرفق نموذج التوكيل) وإبراز أصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع الجمعية. -على المساهمين الراغبين في الحضور اصطحاب السجل التجاري/ الهوية الوطنية / الإقامة أو جواز السفر، علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وذلك استنادا لنص المادة (33) من النظام الأساسي للشركة. وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.