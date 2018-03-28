البنك الأول يعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية غير العادية

أعلن البنك الأول عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك (الاجتماع الأول) والتي انعقدت بصفة نظامية في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء تاريخ 10 رجب 1439هـ الموافق 27 مارس 2018م في مقر البنك الأول مبنى الواحة شارع الحسن بن علي-طريق خريص بالرياض حيث تم التصويت والموافقة على جدول الأعمال التالي: 1.الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م. 2.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م. 3.الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م. 4.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2017م. 5.الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 4,263,000 ريال سعودي وذلك نظير عضويتهم وإدارتهم المضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1-1-2017م وحتى 31-12-2017م. 6.اختيار السادة كي بي ام جي الفوزان وشركاه والسادة ايرنست ويونغ كمراجعين خارجيين وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2018م، وتحديد أتعابهم. 7.الموافقة على تعديل المادة (10) من النظام الأساسي والمتعلقة بتداول الأسهم. 8.الموافقة على تعديل المادة (17) من النظام الأساسي والمتعلقة بإدارة الشركة. 9.الموافقة على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي والمتعلقة بأسهم ضمان العضوية. 10.الموافقة على تعديل المادة (26) من النظام الأساسي والمتعلقة باللجنة التنفيذية. 11.الموافقة على تعديل المادة (36) من النظام الأساسي والمتعلقة بدعوة حضور الجمعية. 12.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن العام المالي 2017م بواقع 400,1 مليون ريال سعودي، وسوف ينتج عن هذه التوزيعات، بعد خصم الزكاة، أرباح صافية قدرها 0,25 ريال سعودي للسهم الواحد للمساهمين السعوديين والتي تمثل نسبة 2,5% من القيمة الأسمية للسهم. وسوف يتم حسم ضريبة الدخل المستحقة للمساهمين غير السعوديين من حصتهم من توزيعات الأرباح الحالية والمستقبلية، وسوف تكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي أسهم البنك يوم انعقاد الجمعية العامة للمساهمين والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية. 13.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة البستان المحدودة والترخيص بها لعام قادم وهو عقد توفير سكن للموظفين تم بدون شروط أو مزايا خاصة مدته سنة وبإجمالي مبلغ يقارب 1,783,768/35 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة، وللسيدة لبنى بنت سليمان العليان عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وقد بلغت التعاملات خلال عام 2017م مبلغ وقدره 1,762,574 ريال سعودي. 14.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة شيندلر العليان للمصاعد المحدودة والترخيص بها لعام قادم وهو عقد صيانة مصاعد تم بدون شروط أو مزايا خاصة مدته سنة وبإجمالي مبلغ يقارب 70,396/20 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة، وللسيدة لبنى بنت سليمان العليان عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وقد بلغت التعاملات خلال عام 2017م مبلغ وقدره 67,044 ريال سعودي. 15.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والشركة العربية لتجهيزات المكاتب والترخيص بها لعام قادم وهو عقد صيانة أجهزة الأشعة السينية تم بدون شروط أو مزايا خاصة ومدته سنة وبإجمالي مبلغ يقارب 29,032/50 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة، وللسيدة لبنى بنت سليمان العليان عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وقد بلغت التعاملات خلال عام 2017م مبلغ وقدره 27,650 ريال سعودي. 16.الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة زيروكس السعودية والترخيص بها لعام قادم وهو عقد خدمات آلات الطباعة تم بدون شروط أو مزايا خاصة ومدته سنة وبإجمالي مبلغ يقارب 3,061,800 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة، وللسيدة لبنى بنت سليمان العليان عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وقد بلغت التعاملات خلال عام 2017م مبلغ وقدره 2,916,000 ريال سعودي. وقد بلغت الأصوات الحاضرة والممثلة في الاجتماع متضمنة التصويت الإلكتروني (902,294,428) صوتاً أي بنسبة (78.94%) من مجموع الأصوات الممثلة لأسهم رأسمال البنك.