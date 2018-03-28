أرباح "السعودية للصناعات المتطورة " ترتفع إلى 30.58 مليون ريال بنهاية عام 2017

ارتفعت أرباح الشركة السعودية للصناعات المتطورة بنسبة 152.31 في المائة إلى 30.58 مليون ريال بنهاية عام 2017 مقارنة بأرباح 12.12 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام السابق. ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال السنة الحالية مقارنة مع السنة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع حصة الشركة من ارباح الشركات الزميلة وارتفاع توزيعات الأرباح المكتسبة وارتفاع الايرادات الاخرى وانخفاض مصاريف التمويل رغم ارتفاع المصاريف العمومية والادارية.