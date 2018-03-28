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رسومات بيانية وإنفوجرافيك
1.32 تريليون ريال تجارة السعودية مع العالم في 2017 .. صعدت 9.5 %
رسومات بيانية وإنفوجرافيك
1.32 تريليون ريال تجارة السعودية مع العالم في 2017 .. صعدت 9.5 %
الاربعاء 28 مارس 2018
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