وزير «الثقافة» يزور معرض «الفن السعودي المعاصر» في نيويورك

في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للولايات المتحدة ، زار الدكتور عواد العواد وزير الثقافة والإعلام، البارحة الأولى، المعرض الذي أقامه معهد مسك للفنون تحت عنوان "الفن السعودي المعاصر" في مركز فيليبس في نيويورك.

وتجول العواد في أركان المعرض الذي يستمر أربعة أيام، واطلع على ما يحويه المعرض من أعمال فنية وثقافية تحاكي التراث السعودي، أبدعها 27 فنانا يمثلون مناطق المملكة المختلفة، إلى جانب عرض خاص للوحات جدارية عن فن القط العسيري، المصنف أخيرا ضمن قائمة الفن والتراث الثقافي في منظمة اليونسكو.

كما شاهد فيلما وثائقيا بعنوان "إطلالة نحو السعودية"، وهو فيلم يعتمد تقنية الواقع الافتراضي للمملكة، بعدسات فنانين مبدعين من الشباب السعوديين، ويحكي قصة مجتمع يزخر بكثيرٍ من التنوع والتعدد، ويعيد رسم صوره بمنظور جيلٍ جديد من الفنانين المعاصرين، الذين ينقلون مشاهداتهم عن المرحلة الجديدة التي تعيشها المملكة.

وأوضح الدكتور أحمد ماطر المدير التنفيذي لمعهد مسك للفنون، أن المعهد يسعى من خلال هذه الفعاليات والمعارض الفنية المتواصلة، لتمكين الشباب السعوديين من إبراز مواهبهم وتمثيل المملكة في المعارض الدولية المتخصصة في نقل الثقافة والفنون إلى الخارج، وذلك انطلاقاً من أهداف مؤسسة مسك الخيرية التي تعمل على تعزيز التبادل الثقافي وتفعيل دور الاتصال الخارجي مع الآخر.

ويعد هذا المعرض الثاني لمعهد مسك للفنون، خلال زيارة ولي العهد للولايات المتحدة، إذ تمت إقامة المعرض الأول في العاصمة الأمريكية واشنطن الأربعاء الماضي في مركز كينيدي للمعارض.

إلى ذلك افتتح الدكتور عواد العواد وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة مساء أمس، بتوقيت مدينة نيويورك فعالية الأيام الثقافية السعودية التي تنظمها الهيئة العامة للثقافة في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة، بهدف تسليط الضوء على المشهد الثقافي والفني في المملكة.

وتسعى الهيئة العامة للثقافة من خلال هذه الفعالية التي تستمر على مدى أربعة أيام إلى توفير منصة تفاعلية للمواهب الإبداعية من السعودية لتقديم أعمالهم للجهور العالمي، وتُنظم تحت عنوان "كُلِّي" لتعكس جوانب متعددة للثقافة السعودية وتقدم نظرة كلية لفنونها التي تبرز إرثها العريق، وحضورها المتزايد في المشهد الثقافي العالمي، ودورها في بناء الجسور مع الثقافات الأخرى وتحقيق مستقبلها المشرق في ظل رؤية 2030 وتقدم ذلك من خلال المعرض الفني ، وقسم الواقع الافتراضي، وبرنامج الأفلام السعودية، والفقرات الموسيقية.

وصرح المهندس أحمد بن فهد المزيد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة: "نحن نسعى من خلال الأيام الثقافية السعودية إلى إبراز الثقافة السعودية، وتوفير منصة للتبادل الثقافي مع الجمهور العالمي من خلال تقديم عدد من المواهب الشابة المحلية التي تقدم أعمال فنية تعكس الحراك الثقافي والفني في المملكة، فضلا عن دور هذه المنصة المهم بالتعريف بالإرث الغني للمملكة".

وتتضمن الأيام الثقافية السعودية في نيويورك تعاونا مع مكتبة الملك عبد العزيز العامة لتقديم معرض التصوير الفوتوغرافي "الجزيرة العربية" الذي يرصد ملامح المملكة العربية السعودية، كما يشمل التعاون مع المكتبة توفير مجموعة من الكتب الثقافية عن المملكة، بهدف توسيع آفاق المتلقين ورواد المعرض.

وتسهم عروض الأفلام التي ستتضمنها الفعالية تسليط الضوء على المواهب المحلية الصاعدة في هذا المجال، من خلال تقديم عروض أفلام تليها جلسات نقاشية بحضور طواقم العمل بما في ذلك فلم "فضيلة أن تكون لا أحد"، و"حياة ملونة"، الفلم الوثائقي الذي يتناول موضوع تمكين المرأة من إنتاج الهيئة العامة للثقافة. وتضم قائمة الأفلام أيضا كل من فيلم القط، وكيكة زينة، وجليد، وروح الشمال، ولا أستطيع تقبيل وجهي.

ويتضمن برنامج الفعالية عروضا للموسيقى طوال فترة انعقاد الفعالية تقدمها فرقة "ميزان" الموسيقية، وفقرات يقدمها موسيقيون سعوديون في أمريكا، كما تشمل أيضا عروضا للواقع الافتراضي لتعريف الزوار بالمواقع التراثية والثقافية المتعددة في مختلف أرجاء المملكة، ومعرض حول الفن السعودي المعاصر، وفن القط العسيري، ومعرض عن القهوة في المملكة العربية السعودية. وتفتتح فعالية الأيام الثقافية السعودية في نيويورك في الولايات المتحدة أبوابها للجمهور بشكل مجاني من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء، خلال الفترة بين 27 و30 مارس الجاري.