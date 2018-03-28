الاتحاد الأوروبي: الاعتداء على المملكة استفزاز يتعارض مع الحل السلمي

ندد الاتحاد الأوروبي، بإطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية صواريخ باليستية على المملكة.

وقالت كاثرين راي، المتحدثة باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، في بيان صدر إن هذا الاعتداء يعد عملا استفزازيا يتعارض مع دعوات المجتمع الدولي لحل سلمي شامل للأزمة اليمنية.

وأكدت ضرورة العمل على التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية ودعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيس في هذا الشأن.

ودعت أطراف النزاع في اليمن إلى سرعة استئناف المفاوضات السياسية لحل الأزمة اليمنية، محذرة من أن التصعيد العسكري لن يؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة للشعب اليمني واستمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

ومن جانب آخر، عبرت الجزائرية عن استنكارها وإدانتها الشديدين للهجمات الصاروخية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي من الأراضي اليمنية واستهدفت مناطق مأهولة في المملكة مخلفة سقوط ضحايا من المدنيين. وأعربت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان لها عن قلقها البالغ تجاه هذا التصعيد الخطير، مجددة تضامنها ووقوفها إلى جانب السعودية ملكا وحكومة وشعبا في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها.

ودعت إلى الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال العدائية التي من شأنها تعميق الأزمة وزيادة التصعيد والتوتر في المنطقة، مؤكدة دعمها للمساعي والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وتدعو إلى انتهاج طريق الحوار والمصالحة لإيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية.

كما أعربت السودان عن إدانتها بأشد العبارات للهجوم الإرهابي الذي قامت به ميليشيا الحوثي الإرهابية واستهدف بعض المدن في المملكة العربية السعودية مستخدمة الصواريخ الباليستية من داخل الأراضي اليمنية وأسفر عن استشهاد مواطن مصري وترويع المواطنين في جريمة تتنافى مع القيم والمبادئ والأعراف كافة.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية في بيان صحافي صدر أمس تضامن حكومة وشعب السودان الكامل مع المملكة ودعمها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية.