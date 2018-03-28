أئمة الحرم: هجمات الحوثيين الإجرامية لن تزيد المملكة إلا ثباتا وقوة

ندد أئمة المسجد الحرام بالهجمات الصاروخية التي قامت بها ميليشيات الحوثي على عدد من مدن المملكة، مؤكدين أن هذا العمل الإجرامي المنكر، لن يزيد السعودية إلا ثباتا وقوة في الدفاع عن الشرعية وعودة الحق إلى أهله مشددين على أن هذه الممارسات الإرهابية عمل آثم وانتهاك سافر لأمن واستقرار بلاد الحرمين واستقرارها.

وأكد الشيخ الدكتور خالد الغامدي إمام وخطيب المسجد الحرام أن استهداف المملكة بهذا العمل آثم وعمل عدواني وعشوائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، لافتاً إلى أن بلادنا الغالية، محفوظة بحفظ الله، محاطة بعنايته، حيث قيض الله عز وجل لهذه البلاد جنودا بواسل، وعيونا ساهرة، نذروا أنفسهم للذود عن هذا البلد الآمن.

من جانبه أشار الشيخ الدكتور بندر بليلة إمام المسجد الحرام إلى أن هذا العدوان السافر الذي قُصدت به بلاد الحرمين الشريفين لَيَكْشِفُ لنا بجلاء ووضوح الوجوه الحقيقية للبغي والإرهاب التي كانت تستتر بأقنعة مزيفة لتخفي عوارها، مبينا أن ما تقوم به من شر وفساد وزعزعة للأمن والآمنين في العالم ، ما يُحتّم علينا التمسك بديننا ، والاعتزاز بهويتنا ، والثبات على مبادئنا ، والالتفاف حول ولاة أمرنا وعلمائنا ، لنكون يدا واحدة على من عادانا.

بدوره أكد الشيخ الدكتور عبدالله الجهني؛ إمام المسجد الحرام أن ما تتعرض له بلاد الحرمين الشريفين من إطلاق صواريخ عبثية طائشة من ميليشيات الحوثي الإرهابية، إحدى أذرع إيران ما هي إلا من وهم مخططات إيران للنيل من أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، التي كانت وما زالت وستبقى بإذن الله تعالى الحصن الحصين للأمة الإسلامية.

كما شجب الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي إمام وخطيب المسجد الحرام استهداف أراضي المملكة بعدد من الصواريخ التي أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية من اليمن، منوها بتمكن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضها.

وقال، إن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يؤكد الطبيعة الإجرامية لجماعة الحوثي الإرهابية ومن يقف خلفها كنظام إيران، وتهدد الأمن الإقليمي والدولي.



وسأل الله العلي القدير أن يحفظ للمملكة أمنها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.