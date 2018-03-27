الردود الصينية والأوروبية على رسوم "الصلب" تستهدف ولايات زراعية أمريكية

تنطوي إجراءات رد تجارية يحتمل أن تتخذها الصين والاتحاد الأوروبي إزاء منتجات أمريكية على مخاطر لبعض الولايات الزراعية في أمريكا.

وقالت مونيكا دي بول خبيرة التجارة الدولية لدى معهد بيترسون للاقتصادات الدولية إن إجراءات الرد الصينية ستشمل في كل الأحوال الولايات الزراعية والمعروفة بولائها للجمهوريين، وفقا لـ"الفرنسية".

وكشفت بكين عن لائحة تضم 128 منتجا أمريكيا تشمل خصوصا الفاكهة واللحوم ستفرض عليها رسوما جمركية من 15 في المائة أو 25 في المائة في حال فشل المفاوضات الجارية مع واشنطن.

وستكون هذه الإجراءات ردا من جهة على الرسوم الأمريكية على الصلب والألمنيوم التي دخلت حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، ومن جهة أخرى على تهديد ترمب بفرض ضرائب إضافية على ما قيمته 60 مليار دولار من الواردات الصينية.

وأعد الاتحاد الأوروبي لائحة بضرائب محتملة على عشرات المنتجات الأمريكية من بينها التبغ وبعض المشروبات والأرز وعصير البرتقال وزبدة الفستق ودراجات هارلي ديفيدسون النارية التي تشمل ولايات حساسة سياسيا.

وفي الوقت الحالي، تجري واشنطن مفاوضات مع بكين وبروكسل.

وكتب ترمب في تغريدة البارحة الأولى، "المفاوضات التجارية جارية مع دول عدة لم تتعامل بإنصاف مع الولايات المتحدة على مدى سنوات طويلة"، مضيفا "في النهاية الجميع سيكون مسرورا".

لكن دي بول تحذر من أنه وفي حال الفشل فإن "الصين يمكن أن تلجأ إلى الذخيرة الثقيلة وتستهدف الصويا" التي يمكن استيرادها من البرازيل خصوصا.

والعملاق الآسيوي هو اليوم المستورد الأول للصويا الأمريكية في العالم، وأكثر من ثلث الاستهلاك الداخلي من الصويا مصدره الولايات المتحدة.

وإذا تجسدت إجراءات الرد فسيكون من الصعب على الجمهوريين كسب تأييد ناخبين في عشر ولايات من بينها إيلينوي ومينيسوتا وكنساس وكلها تعتمد على تصدير الصويا إلى الصين.

وأعلنت بكين من جهة أخرى ضريبة محتملة بـ25 في المائة على وارداتها من بعض المنتجات الأمريكية ما يشكل ضربة قوية لولاية أيوا وتحديا انتخابيا في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، حيث إن هذه الولاية انتقلت للتصويت لصالح الجمهوريين بعد أن أيدت الديمقراطيين في وقت سابق.

في هذا الإطار، قال إدوارد آلدن الخبير لدى مجلس العلاقات الخارجية إن ترمب سيبذل كل الجهود لتفادي إجراءات رد من الصين أو الاتحاد الأوروبي، خصوصا أن استهداف منتجات من ولايات حساسة سياسيا أبدى نتائجه في الماضي.

ففي عام 2002، اضطر الرئيس الأسبق جورج بوش الابن إلى وضع حد لخطط بالرد حول الصلب بعد أن اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات على وارداته من برتقال فلوريدا، إذ كان عليه مراعاة الناخبين في هذه الولاية التي فاز فيها في ولايته الأولى بفارق لا يتجاوز بضع مئات من الأصوات.

وأورد السناتور الجمهوري من ولاية أيوا تشاك جراسلي مثالا آخر: الحظر الذي أعلنه الرئيس جيمي كارتر على صادرات الحبوب الأمريكية إلى الاتحاد السوفياتي سابقا التي أدت إلى "تراجع فوري بـ10 في المائة في عمليات التسليم إلى ولايته.

وقال جراسلي الأسبوع الماضي متوجها إلى ممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتهايزر "كان ذلك قبل 38 عاما لكنه لا يزال راسخا في أذهان كل المزارعين".

إلا أن السياق مختلف بالنسبة إلى ترمب لأن فرض ضرائب على منتجات صينية وواردات الصلب والألمنيوم هو تنفيذ لوعد انتخابي بالتصدي لممارسات تجارية "غير عادلة" من قبل شركاء الولايات المتحدة.

وكانت مثل هذه الوعود وراء فوز ترمب في ولايات حاسمة مثل ميشيجن وأيضا ويسكونسن وبنسلفانيا، حيث يتم تصنيع دراجات "هارلي ديفيدسون".

وحرص الرئيس ومستشاروه حتى الآن على التشديد على المصلحة العامة أي إنقاذ الصناعات والوظائف الأمريكية.

كما ألمح لايتهايزر نفسه إلى أنه من المستحيل اتخاذ إجراءات ضد الصين مع الأخذ في الاعتبار فقط منتجي الصويا الذين لا تمثل صادراتهم سوى 14 مليار دولار من أصل 130 مليارا هي قيمة إجمالي الصادرات إلى بكين.

وعلق آلدن بالقول إن "ترمب يعول على أن الناخبين سيقدرون له تصديه للصين في موضوع التجارة"، مضيفا أنه يتخذ موقفا متشددا يحظى بشعبية في مناطق عدة من البلاد تضررت نتيجة الواردات من الصين.

إلى ذلك، قال التلفزيون الرسمي إن لي كه تشيانغ رئيس الوزراء الصيني أبلغ مشرعين أمريكيين زائرين أمس، أن الصين تسعى لإجراء حوار مع الولايات المتحدة حول التجارة، لكنها مستعدة لحرب تجارية، وفقا لـ"رويترز".

وفي لقطات عرضها التلفزيون الحكومي الصيني أكد لي خلال لقاء مع أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي أنه يأمل في أن تسلك الولايات المتحدة مسلكا عقلانيا في التجارة والعمل مع الصين صوب إيجاد حل مشترك.