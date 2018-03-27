"العمل" لـ "الاقتصادية": إنشاء أول ملحقية عمالية في سريلانكا الشهر المقبل

تستعد ثلاث جهات حكومية لإنشاء أول ملحقية عمالية سعودية في سريلانكا الشهر المقبل بشكل تجريبي، فيما تم الانتهاء من إجراءات إنشاء ملحقيات في دول أخرى، سيتم الإعلان عنها خلال العام المقبل.

وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور عبدالعزيز العمرو؛ المشرف العام على وكالة العلاقات العمالية الدولية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن هذه الخطوة تهدف إلى متابعة الخطوات والإجراءات النظامية المعمول بها والتأكد من صحتها وسلامتها.

وأوضح العمرو أن الوزارة تستهدف استقطاب شركات استقدام في الدول المصدرة للعمالة، لإيجاد خدمات ذات جودة عالية وخفض الأسعار، مشيرا إلى تواصل الوزارة حاليا مع عدة شركات فلبينية لاستقطابهم إلى السوق المحلية.

وبين، أن الوزارة تعمل حاليا على تغيير الأنظمة المتعلقة بالاستقدام لجذب الاستثمارات الخارجية وإيجاد بيئة مناسبة للاستثمار في سوق الاستقدام، خاصة بعد أن كان هذا النشاط محتكرا على المنشآت السعودية، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في خفض أسعار تكاليف الاستقدام والحد مما يسمى "الرجل الوسيط".

وأشار إلى عدم وجود عدد معين لشركات الاستقدام للدخول إلى السوق السعودية، وإنما المجال مفتوح أمام الشركات الراغبة في الدخول الذي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على الجودة والأسعار.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار، قد أعلنت خلال الشهر الجاري، عن فتح الاستثمار الأجنبي لنشاط وكلاء الاستقدام وتأجير العمالة المنزلية، سعيا إلى رفع مستوى التنافسية في قطاع الاستقدام وإتاحة خيارات مناسبة ومنوعة أمام العملاء.

ولضمان تطوير القطاع عبر نقل التجارب الدولية في هذا المجال، اشترط ألا تقل خبرة الشركات الأجنبية عن ثلاث سنوات في مجال استقدام أو تأجير العمالة المنزلية، ولها موقع إلكتروني يشمل كافة تفاصيلها، وذلك من أجل تحسين الخدمة المقدمة للمستهلك في قطاع الاستقدام للعمالة المنزلية.