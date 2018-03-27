1.32 تريليون ريال تجارة السعودية مع العالم في 2017 .. صعدت 9.5 %

صعدت تجارة السعودية من السلع مع العالم خلال العام الماضي 2017، بنسبة 9.5 في المائة، لتبلغ نحو 1.32 تريليون ريال، مقابل 1.20 تريليون ريال في عام 2016.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفع التبادل التجاري بين السعودية ودول العالم خلال العام الماضي، بقيمة 114 مليار ريال.

ويُعد التبادل التجاري للسعودية مع العالم خلال عام 2017، هو الأعلى منذ عام 2015، والبالغ حينها نحو 1.42 تريليون ريال.

وارتفعت الصادرات السعودية للعالم بنسبة 21 في المائة، بزيادة 144 مليار ريال، لتبلغ 829 مليار ريال، فيما كانت نحو 685 مليار ريال في عام 2016.

بينما تراجعت الواردات بنسبة 5.8 في المائة، بقيمة انخفاض تقارب 30 مليار ريال، لتبلغ نحو 488 مليار ريال، فيما كانت نحو 518 مليار ريال عام 2016.

وارتفعت الصادرات النفطية خلال العام الماضي، بنسبة 25.1 في المائة، بما يعادل نحو 128 مليار ريال، لتبلغ قيمة الصادرات النفطية 638.4 مليار ريال في عام 2017، مقابل نحو 510.5 مليار ريال في عام 2016.

كما ارتفعت الصادرات غير النفطية خلال العام الماضي، بنسبة 8.9 في المائة، بما يعادل نحو 15.5 مليار ريال، لتبلغ قيمتها 190.5 مليار ريال في عام 2017، مقابل نحو 175 مليار ريال في عام 2016.

إلا أن الواردات غير النفطية، قد تراجعت خلال العام الماضي، بنسبة 5.1 في المائة، بما يعادل نحو 26 مليار ريال، لتبلغ قيمتها 488 مليار ريال في عام 2017، مقابل نحو 514 مليار ريال في عام 2016.

وتتكون الصادرات من السلع المحلية "الصادرات الوطنية" وصادرات السلع الأجنبية "إعادة التصدير"، فيما يستند التقييم إلى أساس التسليم على ظهر السفينة "فوب".

وتشمل الصادرات الوطنية، جميع السلع التي تم إنتاجها أو تصنيعها محليا بالكامل أو التي أجريت عليها عمليات صناعية غيرت من شكلها وقيمتها، أما إعادة التصدير، فتشير إلى الصادرات من السلع المستوردة سابقا من دون أي تعديلات واضحة عليها.

*وحدة التقارير الاقتصادية