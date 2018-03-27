"فيسبوك" يعرف عنك أكثر مما تتخيل ؟

يعرف فيسبوك الكثير عنك، لكن ماذا تعرف أنت عما جمعه عنك؟ بنقرات بسيطة، يمكنك تحميل أطنان من المعلومات والبيانات التي جمعها عنك فيسبوك منذ أن بدأت استخدامه حتى اليوم.

يتيح فيسبوك للمستخدمين خيارا لرؤية معظم المعلومات التي تم جمعها عنهم حتى الآن، بما في ذلك سجلات المكالمات والرسائل والإعلانات التي تم النقر عليها، والمحادثات التي ظننت أنك حذفتها.

وفي الآونة الأخيرة تساءل كثير من مستخدمي فيسبوك، الذين تزيد أعدادهم عن مليار شخص، عن حجم البيانات التي جمعها عنهم، لا سيما في ظل فضيحة الكشف عن بيانات 50 مليون مشترك في هذا الموقع الاجتماعي بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

ويكشف تنزيل بيانات المستخدم المؤرشفة من فيسبوك عن قائمة طويلة، تبدأ من سجلات المكالمات الشخصية، مرورا بالرسائل النصية، وصولا إلى الموقع الذي تقوم بتسجيل الدخول منه إلى صفحتك في كل مرة.

ولتنزيل بياناتك المخزنة لدى فيسبوك، إليك الطريقة، وفق ما نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء:

أولا: قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الخاص في فيسبوك.

ثانيا: في الجانب الأيمن من "آخر الأخبار" (نيوز فيد)، هناك سهم تنسدل منه قائمة بمجرد الضغط عليه.

ثالثا: انقر على "إعدادات"، ثم انفر على "تنزيل نسخة من بيانات" في أسفل الشاشة.

رابعا: سيؤدي ذلك للانتقال إلى صفحة جديدة، حيث يمكنك النقر فوق "ابدأ "بعرض أرشيفي"، للحصول على نسخة مما قمت بمشاركته على الموقع، بالإضافة إلى أي بيانات شخصية أخرى تم جمعها.

قد يخبرك فيسبوك بإدخال كلمة المرور الخاصة بك، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني، حتى يتمكن من إعلامك عندما يكون الأرشيف الخاص بك جاهزا للتنزيل.

قد يستغرق الأمر دقائق عدة، وذلك حسب كمية البيانات المتوفرة لديك ومدة استخدامك للموقع.

فعلى سبيل المثال، إذا كنت أحد مستخدمي فيسبوك لأكثر من عقد من الزمن ، قد يستغرق الأمر مدة تصل إلى 10 دقائق، لكي ترسل لك الشركة بياناتك.

بمجرد استلام ملفاتك، يتم تقسيم المعلومات إلى أقسام، مثل معلومات الاتصال والرسائل النصية والمعلنين وغير ذلك.

أخيرا، لقد صُدم كثير من مستخدمي فيسبوك من كمية وطبيعة البيانات التي جمعها عنهم على مدار سنوات، حتى تلك التي كانوا يعتقدون أنهم قد حذفوها في يوم من الأيام.

