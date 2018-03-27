بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم على انخفاض مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 9ر4 نقطة للسعري ليصل إلى 33ر6619 نقطة و 3ر4 نقطة للوزني و 9ر14 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 2ر8 مليون دينار كويتي (نحو 06ر27 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 6ر38 مليون سهم تمت عبر 2469 صفقة.