سوق العمل بألمانيا في وضع جيد نادر الحدوث

انتهت تحليلات متخصصين في أبحاث الوظائف إلى أن سوق العمل في ألمانيا يمر في الوقت الراهن بوضع جيد نادر الحدوث، وتوقعت هذه التحليلات عدم تغير شيء في سوق العمل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

جاء ذلك استنادا إلى استطلاع أجراه معهد أبحاث سوق العمل والوظائف (آي ايه بي) بين 156 مديرا لوكالات العمل في ألمانيا، وأوضح المدراء أنه من المتوقع استمرار توفير وظائف جديدة في ظل الحالة الاقتصادية القوية التي تمر بها البلاد.

وارتفع مؤشر المعهد للتوظيف في مارس الحالي إلى 105.4 نقطة وهي أعلى نقطة يصل إليها منذ بداية قياسات هذا المؤشر في 2011.

ووفقا لتوقعات المستطلع آراؤهم، فإن من المنتظر انخفاض البطالة، لأسباب من بينها استمرار تراجع فقدان الموظفين لوظائفهم أو سرعة عثورهم على وظائف ما يوفر عليهم الحصول على أموال إعانة بطالة وفقا لقانون (هارتس الرابع).

وبهذا يؤكد مركز الأبحاث التابع للوكالة الاتحادية للعمل على توقعات ربيع 2018، التي نشرتها الوكالة مؤخرا وأفادت بأن ألمانيا على مشارف تحقيق رقم قياسي جديد في سوق العمل.

وتوقعت الوكالة تراجع أعداد العاطلين إلى أدنى مستوى لها منذ 1990، فيما توقعت وصول أعداد العاملين إلى مستوى قياسي جديد، ورأت أن التوظيف الكامل سيكون ممكنا على المدى المتوسط.

من جانبه، قال إنتسو فيبر الباحث في الوكالة في بيان إنه يجب تمكين المزيد من العاطلين من الاستفادة من العروض القياسية للوظائف الشاغرة.