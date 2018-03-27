وول ستريت تفتح مرتفعة مع انحسار التوترات بشأن حرب تجارية

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت اليوم الثلاثاء، لتواصل المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة في الوقت الذي انحسرت فيه المخاوف من حرب تجارية محتملة بين الولايات المتحدة والصين.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 46.77 نقطة أو 0.19 بالمئة إلى 24249.37 نقطة.
وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 5.02 نقطة أو 0.19بالمئة إلى 2663.57 نقطة.
وأضاف المؤشر ناسداك المجمع 0.47 بالمئة ليصل إلى 7254.35 نقطة.
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