"إي.دي.إف" الفرنسية تستثمر 8 مليارات يورو في تخزين الكهرباء

قالت شركة المرافق الفرنسية المملوكة للدولة (إي.دي.إف) اليوم الثلاثاء إنها تخطط لاستثمار ثمانية مليارات يورو (9.94 مليار دولار) في الفترة بين عامي 2018 و2035 لتصبح رائدة بالسوق الأوروبية في تخزين الطاقة الكهربائية.

وذكرت (إي.دي.إف) في بيان أنها ستطور طاقة تخزين إضافية بنحو عشرة جيجاوات على مستوى العالم بحلول 2035، إضافة إلى خمسة جيجاوات تديرها بالفعل.

وأضافت الشركة أنها تهدف لأن تصبح رائدة بالسوق الفرنسية والأوروبية بعرض بطاريات تخزين للعملاء في قطاع التجزئة الكهربائي.

كما تهدف الشركة لتطوير محفظة من نحو 1.2 مليون عميل خارج الشبكات في أفريقيا بحلول 2035 من خلال شراكات محلية.

وقال جان برنار ليفي الرئيس التنفيذي لإي.دي.إف للصحفيين "مع التخزين، نستطيع حل تقطع إمدادات الطاقة المتجددة وضمان (كفاءة) أداء وتوازن الشبكات".