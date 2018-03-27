الذهب يرتفع بفعل التوترات الروسية وتراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الثلاثاء مع انخفاض الدولار مقتربا من أدنى مستوياته في خمسة أسابيع ومتابعة المستثمرين للتوترات المتصاعدة بين روسيا والغرب حتى مع انحسار الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة على ما يبدو.

وفي الساعة 0739 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.16 بالمئة عند 1355.19 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس 1356.66 دولار في وقت سابق من الجلسة مسجلا أعلى مستوياته منذ 16 فبراير شباط.

وكانت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ابريل نيسان مستقرة عند 1355 دولارا للأوقية.

وقال ستيفن إينس مدير التداول لدى أواندا في مذكرة "أسعار الذهب تواصل الصعود مع تراجع الدولار رغم انتعاش أسواق الأسهم بفعل انحسار المخاوف من إمكانية نشوب حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة.

"واقعيا هناك العديد من اضطرابات السوق المرتقبة والتي تواصل جعل الذهب وجهة مفضلة للتحوط من المخاطر."

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة مقابل ست عملات رئيسية أخرى، عند 88.998. ونزل المؤشر في وقت سابق من اليوم إلى أدنى مستوياته في خمسة أسابيع عند 88.942.

وارتفعت الفضة 0.7 بالمئة إلى 16.77 دولار للأوقية بعد أن اقتربت من أعلى سعر في ثلاثة أسابيع عند 16.80 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 957.49 دولار للأوقية في حين صعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 978 دولارا.

