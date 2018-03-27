تراجع الثقة الاقتصادية في تركيا خلال شهر مارس

قال مكتب الإحصاءات التركي اليوم الثلاثاء إن مؤشر الثقة الاقتصادية بتركيا تراجع 2.6 بالمئة إلى 100.2 نقطة في مارس آذار لينزل أكثر عن أعلى مستوى في خمسة أشهر المسجل في يناير كانون الثاني.

ينبئ المؤشر بنظرة مستقبلية متفائلة إزاء الاقتصاد عندما يكون فوق المئة وبنظرة متشائمة دون ذلك المستوى. كان المؤشر سجل 104.9 في يناير كانون الثاني.