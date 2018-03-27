"بيتكوين" تنخفض دون 8000 دولار بسبب حظر إعلانات العملات على تويتر

انخفضت عملة البيتكوين اليوم 7 في المائة دون مستوى 8000 دولار و ذلك نتيجة ماذكرته تويتر عن حظر إعلانات العملات وكانت شركة تويتر المتخصصة في مجال الإعلام الاجتماعي قالت بأنها ستبدأ حظرا على إعلانات العملات الرقمية يوم الثلاثاء بحسب وكالة بلومبيرغ . وقالت الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا إن الحظر سيشمل الإعلان عن الطرح الأولي للعملات وعمليات التمويل الجماعي التي تستخدم لجمع المال من خلال تكوين عملات جديدة.