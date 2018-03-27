إسبانيا تعتقل رئيس عصابة للسطو الإلكتروني سرق مليار يورو

السلطات الإسبانية تعتقل العقل المدبر المشتبه بارتكابه جرائم سطو إلكترونية أدت إلى سرقة نحو مليار يورو. ويقال إن الشخص هو رئيس عصابة تخصصت في ارتكاب جرائم منظمة من بينها تنظيم حملات "كاراباناك" و "كوبالت" الخبيثة التي تستهدف البنوك بحسب بي بي سي .وقالت وكالة تطبيق القانون الأوروبية "يوروبول" إن العصابة نشطت منذ عام 2013، واخترقت ما يزيد على مئة بنك في ذلك الوقت.كما استطاعت سحب نقدية عن طريق تحويلات بنكية أو السحب عن طريق آلات صرف النقدية آليا.. وقال ستيفين ويلسون، رئيس مركز مكافحة الجريمة الإلكترونية في اليوروبول الذي تعاون في إجراء تحقيقات دولية طويلة الأجل، في بيان إن الاعتقال يعد خطوة "ناجحة للغاية" في التصدي لعصابة كبيرة في الجريمة الإلكترونية. وأضاف :"اعتقال الشخصية الرئيسية في هذه العصابة الإجرامية يؤكد أن مرتكبي الجرائم الإلكترونية لا يستطيعون الاختباء لفترة طويلة وراء إخفاء الهوية دوليا كما يعتقدون". وقال اليوروبول إن لصوص الجرائم الإلكترونية يستهدفون شبكات البنوك عن طريق برامج خبيثة، ويرسلون رسائل إلكترونية مفخخة لموظفين رئيسيين في المنشأة. وتستخدم العصابة ثلاثة أجيال مختلفة من البرامج الخبيثة، كل منها أكثر تطورا من الآخر، لاختراق الشبكات المالية.