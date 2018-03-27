تراجع أسعار الواردات الألمانية لأول مرة منذ 2016

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الصادرة في ألمانيا اليوم الثلاثاء تراجع أسعار الواردات الألمانية خلال شباط/فبراير الماضي لأول مرة منذ أكثر من عام.

وأشار المكتب إلى تراجع الأسعار خلال شباط/فبراير الماضي بنسبة 6ر0% سنويا بعد زيادتها بنسبة 7ر0% سنويا خلال كانون ثان/يناير الماضي. وهذا التراجع في أسعار السلع المستوردة في ألمانيا هو الأول منذ تشرين أول/أكتوبر 2016، كما أنه أكبر من توقعات المحللين التي كانت في حدود 3ر0% فقط.

في الوقت نفسه تراجعت أسعار الواردات الألمانية خلال شباط/فبراير الماضي بنسبة 6ر0% مقارنة بالشهر السابق بعد زيادة شهرية بنسبة 5ر0% خلال كانون ثان/يناير الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجع الأسعار بمعدل 3ر0% شهريا أيضا.

وفي حالة استبعاد واردات النفط الخام والزيوت المعدنية، فإن أسعار الواردات تقل بنسبة 1% خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

من ناحية أخرى أظهرت البيانات ارتفاع أسعار الصادرات الألمانية خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر0% سنويا بعد ارتفاع بنسبة 7ر0% خلال كانون ثان/يناير الماضي. واستقرت أسعار الصادرات عند نفس مستواها في كانون ثان/يناير الماضي الذي كان قد سجل زيادة شهرية بنسبة 3ر0%.