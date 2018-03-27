تباطؤ وتيرة نمو أرباح القطاع الصناعي في الصين خلال الشهرين الماضيين

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني الصيني اليوم الثلاثاء نمو أرباح القطاع الصناعي في الصين خلال أول شهرين من العام الحالي بقوة ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت بيانات المكتب إلى نمو الأرباح خلال كانون ثان/يناير وشباط/فبراير الماضيين بنسبة 1ر16% سنويا مقابل 5ر31% سنويا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت أرباح الشركات المملوكة للدولة بنسبة 6ر29% خلال أول شهرين من العام الحالي مقابل زيادة أرباح الشركات الخاصة بنسبة 10% فقط خلال الفترة نفسها.