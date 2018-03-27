صندوق "سوفت بنك" :15 مشروع استثماري و3 مليارات دولار ارباحاً في 5 أشهر



حقق صندوق سوفت بنك الاستثماري المشترك بين السعودية وسوفت بنك أرباحاً بحوالي 3 مليارات دولار من استثماراته خلال 5 أشهر، حيث شارك في 15 مشروع استثماري في قطاعات الذكاء الاصطناعي والروبوت.

وكان صندوق الاستثمارات العامة وسوفت بنك قد وقعا في وقت سابق مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق استثماري في التقنية يصل حجم مساهمة الصندوق 45 مليار دولار من أصل 100 مليار مستهدفة الـ50 مليار دولار الأخرى.

يذكر أن الشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وسوفت بنك تهدف إلى تنويع استثمارات الصندوق في قطاعات جديدة ذات عوائد مرتفعة وتركز على جديد التقنية بشكل أساسي كما تهدف الاتفاقية بين الاستثمارات العامة وسوفت بنك إلى تعظيم أصول الصندوق وبناء شراكات استراتيجية مع الشركات الواعدة في مجال التقنية.

ومنذ توقيع السعودية وسوفت بنك اتفاقية تأسيس صندوق استثماري للتقنية ضخ استثمارات تقدر بـ4.4 مليار دولار في "وي وورك"، ويقترب من الاستخواذ على حصص ومشاريع استثمارية اخرى.

ووفق مراقبين اقتصاديين فان "سوفت بنك" يتمتع بتاريخ طويل وأداء متميز، كما يتسم صندوق الاستثمارات العامة في المملكة يركز على الاستثمارات ذات العوائد المالية الهامة على المدى البعيد، سواء في استثماراته المحلية أو العالمية، وفق أهداف رؤية السعودية للعام 2030، والتي تنص على بناء اقتصاد متنوع ومستدام.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"سوفت بنك" في وقت سابق أن الصندوق الموقع مع السعودية سيتحول خلال العقد القادم إلى أكبر مستثمر على مستوى العالم في قطاع التكنولوجيا، حيث سيعمل المشروع على تسريع ثورة المعلومات من خلال المساهمة في تنمية هذا القطاع. وكان سوفت بنك قد أعلن عن نيته استثمار 25 مليار دولار داخل السعودية، منها 15 مليار دولار في مشروع نيوم، والـ10 مليارات الأخرى في مشاريع الطاقة المتجددة والشمسية.