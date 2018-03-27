عن قمة القرن المرتقبة .. إذا ما عقدت

بمجرد الإعلان عن احتمال عقد لقاء قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون في أيار (مايو) المقبل، فرح كثيرون وتنفسوا الصعداء، ولكأنما أزمة كوريا الشمالية مع نفسها ومع المجتمع الدولي قد حلت.

وبطبيعة الحال، ليس هناك عاقل لا يريد أن يخيم السلام على العالم بصفة عامة، وعلى شبه الجزيرة الكورية وجوارها بصفة خاصة. غير أن العقدة أكبر من أن تجد حلا بمجرد الحديث عن لقاء قمة بين دولتين ترسخ العداء بينهما على مدى عقود من الزمن، دعك عما بينهما من خلافات أيديولوجية وتوجهات سياسية متناقضة حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

إن من شروط أي حوار لحلحلة أي مشكلة هو بناء الثقة بين الأطراف المنخرطة في ذلك الحوار وتهيئة المناخ الصحي لاستمراره والحيلولة دون انتكاسه، ناهيك عن وضع أجندة واضحة للمحادثات والمفاوضات. وكل هذه العوامل والاشتراطات غير متوافرة حتى اللحظة، كي لا نقول إنها من قبيل الأماني صعبة التحقيق.

فقادة بيونج يانج من المحال أن يرضخوا لما تطلبه منهم إدارة الرئيس ترمب حول تصفية ترسانتهم النووية والباليستية، كشرط لرفع العقوبات عن كوريا الشمالية وتأهيلها كعضو صالح في المجتمع الدولي، وإعطاء الضوء الأخضر لسيئول كي تبادر لانتشالها من واقعها المرير، لأن من شأن رضوخهم تعريتهم وسحب الورقة التي لطالما لوحوا بها لابتزاز المجتمع الدولي. كما أنه من المحال أن يتخلوا عن روابطهم السرية مع أنظمة بعض الدول التي يصفها الأمريكيون بـ "الدول المارقة". أما واشنطن فلن تقبل بأقل من ذلك الشرط كي لا تبدو - وهي القوة العالمية العظمى الوحيدة - كأنها تفاوضت مع نظام ديكتاتوري أرعن دون أن تقبض ثمنا يوازي قبولها بفكرة التفاوض.

من وجهة نظري الشخصية فإن ما يتردد في وسائل الإعلام حول قبول كيم جونج أون بالجلوس على طاولة واحدة مع الأمريكيين، وإيفاده شخصيات من نظامه إلى دول غربية محايدة مثل السويد وفنلندا تحت لافتة التشاور حول القمة المقترحة، التي وصفت بقمة القرن، ليس سوى خدعة أو محاولة لشراء الوقت، ويمكن أن ينطبق عليها أيضا وصف المسرحية والمغامرة.

وتخبرنا التجارب السابقة أنه من المحال تأهيل نظام مثل النظام القائم في بيونج يانج الذي أُوجد ليحدث القلاقل والأزمات ويقتات عليها، وإلا فإنه أتيحت له في الماضي أكثر من فرصة ذهبية ليعيش في سلام ويهتم بأموره الداخلية ويحقق لشعبه المظلوم حياة كريمة بعيدة عن المماحكات والتوترات. من تلك الفرص ما حدث في فترة إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، الذي تحمس لإطلاق مبادرة دبلوماسية فريدة تجاه كوريا الشمالية في حقبة زعيمها السابق كيم جونج إيل، فأرسل وزيرة خارجيته مادلين أولبرايت إلى بيونج يانج في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2000 في سابقة كانت الأولى من نوعها منذ انتهاء الحرب الكورية في خمسينيات القرن الماضي، بل إذا ما استرجعنا شريط أحداث تلك الفترة لوجدنا أن إدارة كلينتون قدمت لبيونج يانج ضمانات أمنية وتعهدت لها بشحنات طعام مجانية، علاوة على الموافقة على مساعدتها في بناء مفاعلات ذرية للاستخدام في الأغراض السلمية.

نعم. ذهبت أولبرايت إلى بيونج يانج وهي متفائلة وحالمة بنجاح دبلوماسي يمهد الطريق لإخراج الدولة الستالينية من عزلتها المريرة وكف شرورها عن بلدها وعن حلفاء الولايات المتحدة في كوريا الجنوبية واليابان وبقية الدول الآسيوية، لكنها عادت خالية الوفاض، بل عادت وهي متشائمة ومحبطة مما سمعته من مضيفيها ومن الطريقة المهينة التي عوملت بها.

ولنفترض هنا أن القمة المرتقبة قد عقدت وانتشى العالم بها وبأضوائها الإعلامية، فمن يضمن ألا يحدث مع الرئيس ترمب ما حدث مع أولبرايت، علما بأن زعيم بيونج يانج آنذاك كان أقل حماقة من ابنه، الزعيم الحالي؟ وبكلام آخر، أليس من المحتمل في ضوء التجارب السابقة أن يتصرف كيم الصغير، المنتشي بقوته الصاروخية، مع نظيره الأمريكي المعتد بنفسه ومكانة بلاده، تصرفا لا يليق أو يقع خارج المتعارف عليه دبلوماسيا وبروتوكوليا؟ فتتكهرب الأجواء وينفض اللقاء سريعا، وتلقي كل جهة مسؤولية ما حدث على الجهة الأخرى، ليعود ترمب إلى عاصمته ويقرر معاقبة الزعيم الكوري الشمالي وبلده وشعبه معاقبة صارمة، أقلها إعلان الحرب، التي عقد اللقاء أصلا من أجل تجنبها.

لقد اقترب المختص في شؤون شرق آسيا الزميل الفرنسي فرانسوا جودمان كثيرا من هذه النقطة، حينما كتب في صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية واصفا "قمة القرن" المحتملة بالمغامرة الكبرى ولعبة الرهانات الخطيرة. وبعبارة أخرى، يجب على إدارة الرئيس ترمب أن تتعلم الدرس مما حدث مع إدارة الرئيس كلينتون، الذي كان على وشك الاجتماع بنظيره الكوري الشمالي لولا ما سمعه من الوزيرة أولبرايت عن غطرسة وخيلاء وحماقة آل كيم.

كما يجب ألا تخدع واشنطن نفسها بفكرة أن ضغوطها هي التي أثمرت عن انعطاف مواقف بيونج يانج 180 درجة، أو أن حمامة السلام الكورية الجنوبية ممثلة في رئيس الشطر الكوري الجنوبي مون جاي إن هي التي كانت وراء تحقيق الانفراج من خلال "دبلوماسية الأولمبياد". إن الموضوع برمته لا يزال قابلا لكل الاحتمالات، بما في ذلك احتمال حدوث مفاجآت تعصف بفكرة القمة قبل انعقادها، أو وقوع تصرفات طائشة أثناء انعقادها، فتزداد المنطقة والعالم توترا.