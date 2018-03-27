"ساب" يشارك في الفعالية العالمية "ساعة الأرض"

شارك البنك السعودي البريطاني "ساب" في الفعالية العالمية "ساعة الأرض" لعام 2018 من خلال إطفاء الإضاءة غير الضرورية لمدة ساعة واحدة لمباني البنك في كل من المنطقة الوسطى والشرقية والغربية، وذلك يوم السبت الموافق 24 آذار (مارس) 2018 من الساعة الثامنة والنصف وحتى الساعة التاسعة والنصف مساء.

ويهدف "ساب" من خلال مشاركته في هذه الفعالية العالمية إلى الإسهام في المحافظة على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية المهددة لكوكب الأرض. كما يسعى البنك أيضا إلى تعزيز دوره الريادي كصديق للبيئة من خلال الإسهام في التوعية البيئية لأبناء المجتمع، وتنمية روح المسؤولية لدى الأفراد والدور المناط بهم تجاه الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها، وذلك من خلال حث الموظفين على المساهمة في هذا الحدث العالمي وإحداث التغيير الإيجابي في المناخ.

وتعتبر "ساعة الأرض" فعالية بيئية سنوية تهدف لرفع الوعي بأضرار التغيير المناخي، تسعى إلى تشجيع الأفراد والمجتَمعات وملاك المنازل والشركات على إطفاء الإضاءة غير الضرورية لمدة ساعة واحدة للحد من خطورة التغير المناخي.

يذكر أن "ساب" يشارك في هذه المبادرة سنويا، ويعتبر من المبادرين الأوائل من المؤسسات والشركات في السعودية.