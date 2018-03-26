"تويتر" ينضم إلى "فيسبوك" و"جوجل" في حظر إعلانات العملات الرقمية

انضم موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى شبكتي "فيسبوك" و"جوجل" في حظر بث إعلانات عمليات الطرح الأولي وبيع العملات الرقمية عبر الموقع.

وقال متحدث باسم "تويتر" إن "إعلانات الطروحات الأولية للعملات وبيعها ستكون محظورة على مستوى العالم.. نعلم أن هذا نوع من المحتوى يرتبط غالبا بالخداع والاحتيال.. ونحن نطبق بشكل وقائي عددا من الإشارات لمنع هذه الأنواع من الحسابات من التواصل مع الاخرين بطريقة مخادعة".

يأتي قرار شركة "تويتر" التي تدير موقع التدوينات الصغيرة في أعقاب قرار مماثل من شركة "فيسبوك" التي حظرت إعلانات العملات الرقمية في يناير الماضي، وشركة "ألفابيت" التي تمتلك شبكة "جوجل" لخدمات الإنترنت والتي أعلنت اعتزامها حظر مثل هذه الإعلانات اعتبارا من يونيو المقبل، كجزء من جهود أوسع لمواجهة الإعلانات المضللة وأعمال الاحتيال عبر منصات التواصل الاجتماعي.