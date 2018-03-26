ولي العهد يلتقي عددا من الرؤساء التنفيذيين ومديري كبرى الشركات الأمريكية

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مدينة نيويورك اليوم، عدداً من الرؤساء التنفيذيين ومديري كبرى الشركات الأمريكية التي استثمر فيها صندوق "رؤية سوفت بنك".

وجرى خلال اللقاء استعراض المجالات الاستثمارية المشتركة في إطار صندوق "رؤية سوفت بانك".

ولي العهد يستعرض الفرص الاستثمارية مع مدير «سوفت بنك»

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في نيويورك أمس، ماسا سان المدير التنفيذي لسوفت بنك. وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الفرص الاستثمارية.

وكان ولي العهد قد وصل، البارحة الأولى، إلى نيويورك، حيث من المقرر أن يلتقي شخصيات بارزة من "وول ستريت" وممثلي البنوك الأمريكية.

ويزدحم جدول أعمال ولي العهد باللقاءات السياسية والاقتصادية في نيويورك، الذي سيمتد على مدى 5 أيام بدءا من أمس الأول الأحد وحتى 30 مارس الجاري.

ويشارك ولي العهد في منتدى سعودي - أمريكي في نيويورك، بحسب ما أفادت السفارة السعودية في واشنطن، كما تشمل لقاءاته الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة المشاركة في المشروع السياحي العالمي"البحر الأحمر". ويحضر المنتدى شخصيات اقتصادية بارزة، مثل تشيس جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لمؤسسة جيه.بي مورجان، وهنري كرافيس الرئيس التنفيذي لشركة كيه.كيه.آر، وكذلك أدينا فريدمان الرئيسة التنفيذية لناسداك.

وذكرت مصادر لـ"رويترز" في وقت سابق، أن ستيفن شوارتسمان الرئيس التنفيذي لمجموعة بلاكستون سيستضيف الخميس المقبل فعالية على شرف ولي العهد.