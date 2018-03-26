تعيين الدكتور عبدالله بن عمر بافيل مديرًا لجامعة أم القرى

صدر اليوم أمر ملكي يقضي بتعيين الدكتور عبدالله بن عمر بافيل مديرًا لجامعة أم القرى بالمرتبة الممتازة.

وفيما يلي نص الأمر الملكي :- الرقم : أ / 190 التاريخ 9 / 7 / 1439هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ . وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ . أمرنا بما هو آت : أولاً : يعين الدكتور / عبدالله بن عمر بن عبدالله بافيل مديراً لجامعة أم القرى بالمرتبة الممتازة . ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود