بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها السعري بواقع 6ر4 نقطة ليصل إلى 2ر6624 نقطة في حين ارتفع الوزني و(كويت 15) 92ر0 و8ر3 نقطة على التوالي.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 7ر9 مليون دينار كويتي (نحو 01ر32 مليون دولار أمريكي)، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 41ر34 مليون سهم تمت عبر 2302 صفقة.