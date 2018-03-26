مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على انخفاض

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,325.63 بانخفاض قدره 9.33 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 1,014.93 بانخفاض قدره 14.80 نقطة عن معدل اقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 4 ملايين و533 ألفا و439 سهماً بقيمة إجمالية قدرها مليونا و244 ألفا و158 دينارا بحرينياً تم تنفيذها من خلال 59 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 65.68% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.