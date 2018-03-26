روسيا تدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية صواريخ باليستية تجاه المملكة

ادانت روسيا اليوم بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية صواريخ بالستية من الأراضي اليمنية تجاة المملكة العربية السعودية الليلة الماضية.

وأعربت الخارجية الروسية في بيان اليوم عن إدانة موسكو بشدة لهذا النوع من الهجمات الصاروخية العشوائية التي تستهدف الأحياء السكنية والمدنيين ، داعية الأطراف اليمنية إلى العودة إلى طاولة المفاوضات في أسرع وقت .

