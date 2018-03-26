ألمانيا تدين استهداف المملكة بصواريخ بالستية من قبل الميليشيات الحوثية

أدانت وزارة الخارجية الألمانية استهداف العاصمة الرياض ومدن أخرى في جنوب المملكة بصواريخ بالستية من قبل الميليشيات الحوثية .

وقالت الخارجية الألمانية في بيان اليوم ، إنه لايمكن تبرير استهداف المملكة بالصواريخ، مع العلم أنها أدت إلى مقتل شخص وإصابة آخرين بجراح.

وطالبت برلين بوقف استهداف المملكة بالصواريخ، التي تعمل على تصعيد الصراع في المنطقة، وتعيق مساعي مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن.

