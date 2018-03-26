وزير الخارجية الباكستاني يؤكد وقوف بلاده مع المملكة للدفاع عن سيادتها

دان وزير الخارجية الباكستاني خواجه محمد آصف الهجمات التي نفذتها الميليشيات الحوثية على المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية من داخل الأراضي اليمنية.

وقال في بيان صدر اليوم : إننا ندين بشدة الهجمات الصاروخية على المملكة العربية السعودية، مؤكداً في الوقت ذاته التزام باكستان بالوقوف مع المملكة للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها.

وأشادت الخارجية الباكستانية في بيان صحفي بنجاح قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في إعتراض الصواريخ الباليستية التي أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه المملكة، مع تأكيدها وقوف وتضامن باكستان حكومة وشعباً مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديدات لسلامتها الإقليمية وضد الحرمين الشريفين.

