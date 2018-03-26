نمو الاقتصاد الهولندي بمعدل 0.8% خلال الربع الأخير

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي الصادرة اليوم الاثنين نمو اقتصاد هولندا خلال الربع الأخير من العام الماضي بنفس المعدل المسجل في التقديرات الأولية، حيث بلغ معدل نمو الاقتصاد الهولندي خلال الربع الأخير من العام الماضي 8ر0% مقارنة بالربع الثالث من العام مقابل 4ر0% خلال الربع الثالث من العام. كانت التقديرات الأولية الصادرة في 14 شباط/فبراير الماضي قد أشارت إلى نمو الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام الماضي بمعدل 8ر0% من إجمالي الناتج المحلي.

جاء نمو الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام الماضي مدفوعا بالأداء القوي للصادرات بشكل أساسي.

وبلغ معدل النمو السنوي للاقتصاد خلال الربع الأخير 9ر2% مقابل نمو سنوي بمعدل 3% خلال الربع الثالث.

وبلغ إجمالي معدل نمو اقتصاد هولندا خلال العام الماضي ككل 2ر3% مقابل نموه بمعدل 1ر3% وفقا للتقديرات الأولية الصادرة الشهر الماضي.