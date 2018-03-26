"بحر العرب" توصي بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2017

أوصى مجلس إدارة شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن عام 2017 على النحو التالي :

1.إجمالي المبلغ الموزع 5,000,000 ريال

2.حصة السهم الواحد 0.5 ريال

3.نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 5%

4. عدد الأسهم المستحقة 10000000 سهم

5.أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية المزمع عقدها خلال النصف الأول من عام 2018م والذي سيتم الاعلان عنه لاحقا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.