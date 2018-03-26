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أسواق الأسهم- السعودية

"هيئة السوق" توافق على طرح "صندوق ميفك ريت" طرحا عاما

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب "شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي" طرح وتسجيل وإدراج وحدات "صندوق ميفك ريت" في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.

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