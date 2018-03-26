"الرياض ريت": بدء الاشتراك في زيادة رأس مال الصندوق الأحد المقبل

أعلنت شركة الرياض المالية عن موعد بدأ الاشتراك في زيادة رأس مال صندوق الرياض ريت وذلك عن طريق طرح عام للمستثمرين اعتباراً من يوم الأحد 1 أبريل 2018 وحتى يوم الخميس 12 أبريل 2018.



وسيكون الاشتراك في زيادة رأس المال متاحا لكافة المستثمرين سواء ملاك الوحدات الحاليين أو غيرهم من المستثمرين.



وسيكون الاشتراك متاحا من خلال الجهات المستلمة وهي بنك الرياض والبنك الاهلي التجاري ومصرف الراجحي، والبنك السعودي الفرنسي وشركة الرياض المالية ، وبحد أدنى 50 وحدة بسعر 9.31 ريال سعودي للوحدة وبما قيمته 465.5 ريال سعودي.