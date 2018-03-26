مقتل 53 شخصا جراء حريق في مركز تسوق بروسيا

قتل 53 شخصًا جراء حريق نشب داخل ومركز "زيمنايا فيشنيا" التجاري الترفيهي بمدينة كيميروفو الروسية.

وقال وزير الطوارئ الروسي فلاديمير بوتشكوف، إن الحريق أودى بحياة 53 شخصًا، في حين لا يزال مصير 16 شخصًا مجهولاً.

من جهته أفاد نائب رئيس المركز الوطني لإدارة الأزمات أندريه مامشينكوف، أن أكثر من 660 شخصًا شاركوا في إخماد الحريق وإزالة الحطام.

وأشارت وزارة الطوارئ إلى أن مساحة الحريق بلغت 1.500 متر مربع، وبحسب خبراء فإن الحريق شب في الطابق الأعلى من المبنى، وتم نقل 20 شخصًا منه على الفور لإسعافهم، وإجلاء 100 آخرين إلى أماكن آمنة.

من جهتها، أعلنت لجنة تحقيق روسية عن اعتقال أربعة أشخاص على خلفية اندلاع الحريق.

ونقلت مصادر إعلامية محلية عن المتحدثة باسم لجنة التحقيق سفيتلانا بيترينكو قولها، إنه تم احتجاز واستجواب أربعة أشخاص بمن فيهم مستأجر المكان الذي يعتقد أنه وقع فيه مركز الحريق.