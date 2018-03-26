الاستراتيجية الاقتصادية السعودية .. وتفاعل المؤسسات الدولية

يعقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من خلال برنامج زيارته القائمة للولايات المتحدة كثيرا من اللقاءات المهمة المتنوعة جدا مع كبار التنفيذيين في المؤسسات الدولية وفي الإدارة الأمريكية أيضا، وذلك بعد لقائه الموسع والمهم مع رئيس الولايات المتحدة الأخير، وهو اللقاء الذي أكد العلاقات الاستراتيجية ومسيرة التعاون المشترك خاصة بعد إعلان الرؤية الاستراتيجية المشتركة للمملكة والولايات المتحدة من قبل خادم الحرمين الشريفين والرئيس الأمريكي في أيار (مايو) من العام الماضي، وما تقدمه تلك الرؤية المشتركة من تعزيز فرص العمل في كلا البلدين.

فالولايات المتحدة منذ توقيع تلك الاستراتيجية المشتركة تراقب من كثب كل القضايا ذات العلاقة في المملكة ومن أهمها برنامج الإصلاح الاقتصادي في ظل "رؤية 2030"، وجهود الملك سلمان في محاربة الفساد، ذلك أن نجاح المملكة في صناعة تحول اقتصادي استراتيجي سيسهم أيضا في مساعي الولايات المتحدة نحو تعزيز فرص النمو الاقتصادي هناك، ومصدر هذا الاهتمام البالغ كما ظهر في تفاصيل لقاء الأمير محمد بين سلمان والرئيس ترمب أن النجاح في المملكة يعني نجاح مساعي الطرفين في تنفذ الخطة الاستراتيجية المشتركة وهذه تدعم جهود ترمب في إصلاح الاقتصاد الأمريكي. ولا غرابة في ذلك، فالمملكة التي بذلت جهودا لا يمكن وصفها بأقل من جبارة في سبيل إصلاح السوق النفطية وتثبيت الأسعار، ستتجه إلى تعزيز قدراتها الصناعية وجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة الأمريكية، فإذا وجدت الاستثمارات الأمريكية فرصا في المملكة فإن كلا الاقتصادين سيحقق نموا مناسبا. كما أن حديث ولي العهد بصراحة عن امتلاك السعودية 5 في المائة من احتياطيات العالم من اليورانيوم، يؤكد القوة والقدرة الاقتصادية التي تتمتع بها في هذا الجانب وحرص بلاده على استخدام هذه الثروة للأغراض السلمية والاقتصادية والخدمية البحتة.

وكي تحقق الزيارة أهدافها فإن لقاءات الأمير محمد بن سلمان مع كبار التنفيذيين في كبريات المؤسسات الدولية تمثل هدفا استراتيجيا للزيارة، فلقاء الأمير مع كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي جاء مثمرا جدا خاصة أن آراء وتقارير هذه المؤسسة العالمية ذات تأثير واسع في اتجاهات تدفقات رأس المال العالمي، ولقد أثبتت تقارير ممثلي الصندوق خلال الأشهر الماضية أن المملكة تمضي في طريق الإصلاح الصحيح للمالية العامة وتنويع مصادر الدخل، وهذا يضمن قدرة الاقتصاد على الاستدامة، وهو ما يقدم كثيرا من الثقة للمستثمرين الأمريكيين على وجه الخصوص، وفي السياق نفسه أتى لقاء ولي العهد مع رئيس البنك الدولي جيم يونج كيمن على أن مؤسسة البنك الدولي تهتم بقضايا التنمية ومحاربة الفقر والفساد بشكل أساس، والمملكة أثبتت للعالم أنها اليوم من أشجع دول العالم في مكافحة الفساد، أن المشاريع العملاقة التي تقودها "رؤية المملكة 2030" ومن بينها مشروع "نيوم"، ستحقق أهداف التنمية التي يسعى لها البنك الدولي خاصة أن مشرع "نيوم" يتصل بثلاث دول عربية أخرى.

ولعل لقاء ولي العهد مع ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي، جنبا إلى جنب تلك اللقاءات المهمة مع المؤسسات الدولية الكبرى هذه سيمكن من مناقشة حجم الفرص الحقيقية ومستوى بيئة الاستثمار الجذابة في المملكة. وفي ظل تأكيد رئيس الولايات المتحدة على الروابط العريقة بين البلدين في جانبي التجارة والاستثمار، فالمملكة بقيادة الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان تريد لهذه العلاقات أن تصل اليوم إلى مستويات لم تصلها من قبل، وأن تصبح المملكة هي الوجهة الأولى للاستثمارات الأمريكية، وهذا هو مدار النقاش الذي من المتوقع أن يتم خلال لقاءات الأمير محمد بن سلمان في الأيام المقبلة مع كبريات الشركات الأمريكية وكبار المستثمرين العالميين هناك.